القضاء الموريتاني: سجن خلية داعشية كانت تعتزم إثارة اضطرابات خلال القمة العربية

نواكشوط - (د ب أ):

أصدرت محكمة الجنايات بولاية نواكشوط اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن تراوحت بين عشر وخمس سنوات ضد عناصر خلية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" كانت تعتزم إثارة اضطرابات خلال انعقاد القمة العربية في موريتانيا في صيف 2016.

وحكمت المحكمة بالسجن عشرة أعوام على ثمانية أشخاص من بينهم "زعيم خلية داعش" المدعو أحمد كوري ولد جدو. وحكمت بالسجن خمسة أعوام على ثلاثة أشخاص.

وحسب لائحة الاتهام فإن الخلية كانت تخطط لرفع شعارات وتعليق لافتات تزامنا مع القمة للتشويش والإيحاء بوجود قوي لداعش في موريتانيا وإطلاق تهديدات بارتكاب أعمال قتل وتفجير واعتداءات.

ونفى مصدر أمني بشدة أن الخلية كانت تخطط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي لم يحضر القمة أصلا ،وفق ما أوردته بعض المواقع الاخبارية الموريتانية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما منها "التفاهم على تأسيس تجمع يهدف إلى التحضير لارتكاب جرائم إرهابية"، و"الدعوة إلى الانضمام إلى تجمع له صلة بأعمال إرهابية".