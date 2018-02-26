القوات الأوغندية في مقديشو تقتل 3 جنود صوماليين

كامبالا - (د ب أ):

قال متحدث باسم الجيش الأوغندي، اليوم الاثنين، إن القوات الأوغندية، العاملة ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى، قتلت دفاعا عن النفس ثلاثة جنود صوماليين في العاصمة مقديشو.

وأضاف نائب المتحدث باسم الجيش فى أوغندا ديو أكيكى، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ،أن الحادث وقع يوم الجمعة بعد عودة القوات الأوغندية إلى قاعدتها عقب تفجير مزدوج مميت في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر أكيكى أن القافلة الأوغندية فتحت النار على المهاجمين بعد تعرضها لإطلاق نار.

ولم يكن واضحا السبب وراء مهاجمة القوات الصومالية للقوات الأوغندية. وتابع المتحدث قائلاً إن بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال تحقق حاليا في الحادث.

وينتشر في الصومال ،ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي، أكثر من 20 ألف جندي يساعدون الحكومة الصومالية في قتال حركة الشباب الصومالية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة.