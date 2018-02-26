تفاصيل الهدنة الروسية في الغوطة: وقف القتال وإنشاء ممر آمن للمدنيين

موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا هدنة انسانية يومية في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية اليوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن وقف الأعمال القتالية سيستمر من التاسعة صباحا وحتى الثانية مساء (0700 إلى 1200 بتوقيت جرينتش) يوميا، بدءا من غد الثلاثاء، بحسب وكالة تاس.

وسيتم إنشاء ممر إنساني للسماح للمدنيين بالخروج من المنطقة.

وصوت مجلس الأمن الدولي أول أمس السبت بالإجماع لصالح هدنة إنسانية لمدة ثلاثين يوما عبر سوريا، بعدما تجاوز عدد الوفيات في الغوطة الشرقية 500 شخص على مدار الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن روسيا حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.