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ترامب يؤيد إعدام تجار المخدرات

05:52 م الإثنين 26 فبراير 2018
ترامب يؤيد إعدام تجار المخدرات

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أفاد موقع إخباري في الولايات المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب أعرب مجددا عن تأييده لتطبيق عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات.

وذكر موقع (اكسيوس) اليوم الاثنين أن من بين ما قاله ترامب عن تجار المخدرات:" هل تعرفون، الصينيون والفلبينيون ليست لديهم مشاكل مع المخدرات، فهم يقتلونهم (التجار) ببساطة".

وحسب التقرير الذي استند إلى عدة مصادر في البيت الأبيض، فإن ترامب يضع تجار المخدرات في نفس درجة مرتكبي سلسلة جرائم القتل، ورأى أن عقوبة الإعدام مناسبة لكل هؤلاء.

واقتبس الموقع اليوم عن شخص شارك ترامب في المحادثات قوله" عندما أسأل رئيس وزراء سنغافورة ما إذا كان لديهم مشكلة مع المخدرات، سيقول لا، عقوبة الإعدام".

من جانبها، قالت كيليان كونواي مستشارة ترامب إن موقف الرئيس "متباين"، مشيرة إلى أنه يتحدث "فقط" عن الإتجار الجماعي بالمخدرات وعن التجار الذين يتحملون وزر آلاف الناس.

وحسب التقرير، فإن ترامب أعرب عن اعتقاده بأن موقفه لا يمكن أن يصبح قانونا في الولايات المتحدة.

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