المعارضة السورية : مقتل 70 عنصرا من قوات النظام في الغوطة الشرقية

دمشق- (د ب أ ):

أعلن الناطق الرسمي باسم جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية حمزة بيرقدار مقتل 70 عنصراً من القوات الحكومية وأسر 14 آخرين خلال محاولتهم اقتحام مناطق الغوطة الشرقية اليوم الأحد .

وقال بيرقدار، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه تم تدمير دبابة من نوع T 72 .

وكان قائد عسكري في غرفة عمليات " بأنهم ظلموا " ، التي تضم بعض فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "مقاتلي المعارضة قتلوا 25 عنصراً من القوات الحكومية في جبهة حوش الضواهرة خلال التصدي لمحاولتهم التقدم إلى نقاطهم في الغوطة صباح اليوم ".

وبدأت القوات الحكومية اليوم محاولة اقتحام مناطق الغوطة الشرقية من خمسة محاور.

ولم يرد أي تصريح من الجيش السوري حول العملية العسكرية.

وحشدت القوات الحكومية أكثر من 30 الف مقاتل في محيط الغوطة الشرقية منذ مطلع الاسبوع الماضي .

من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، ومقاتلي جيش الإسلام من جانب آخر على جبهات حزرما والزريقية وحوش الضواهرة ،ومحاور أخرى في منطقة المرج الواقعة في جنوب شرق مناطق سيطرة الفصائل بالغوطة الشرقية.

وقال المرصد إن المعارك المستمرة منذ أكثر من 5 ساعات متواصلة وتسببت في سقوط خسائر بشرية كبيرة من الطرفين، إذ قضى وقتل وجرح وأسر عشرات العناصر من الطرفين.