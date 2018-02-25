الجيش السوري الحر يسيطر على الشريط الحدودي مع تركيا في منطقة عفرين

دمشق- (د ب أ):

أكمل الجيش السوري الحر والجيش التركي السيطرة الكاملة اليوم الأحد على الحدود السورية التركية في محيط منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي .

وقال قائد عسكري من فرقة الحمزة التابعة للجيش السوري الحر "فرض الجيش السوري الحر سيطرته الكاملة على مناطق الحدود بعد السيطرة اليوم الأحد على بلدة ميدان اكبس الحدودية، كما تمت السيطرة على جبل مداليات المقابل للبلدة وعدة قرى حدودية وتم بذلك وصل اعزاز ومنطقة راجو وصولا الى منطق شيخ الحديد ومنها الى منطقة اطمه في ريف ادلب ".

كما وسعت قوات الجيش الحر سيطرتها في ريف عفرين حيث سيطرت اليوم على "قرية بندرليك في محور شنغال وقريتي المشرفة وكوسانلي في محور بلبل بريف عفرين بعد معارك عنيفة مع مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي ومجموعات من القوات الشعبية الحكومية التي دخلت إلى عفرين الأسبوع الماضي، وبدأت وحدات الهندسة بتطهير المناطق التي تمت السيطرة عليها من الالغام والعبوات التي زرعتها الوحدات الكردية ".

من جانبها، قالت قوات سورية الديمقراطية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الاحد إن "قوات وحدات حماية الشعب الكردي تخوض اشتباكات عنيفة في محيط قرية أومرا استمرت عدة ساعات تكبد فيها العدو خسائر في العدة والعتاد، حيث تم تأكيد مقتل 35 إرهابيا بينهم جنود أتراك، وكذلك تدمير آلية عسكرية تدميراً كاملاً ".

وأضاف البيان أن بلدتي "راجو والمعبطلي تتعرض للقصف الجوي ما بين الفترة والأخرى".