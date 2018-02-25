ميركل تعين وزيرا جديدا للصحة من أكبر معارضي المحافظين

برلين - (د ب أ):

قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعيين ينس شبان نائب وزير المالية في حكومة ميركل وزيرا للصحة وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت.

وفي حال موافقة أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل الائتلاف الكبير سيكون شبان أحد أهم المنتقدين للمحافظين ضمن مجلس وزراء المستشارةميركل، رغم أنه أحد أعضاء حزبها المسيحي الديمقراطي.

كانت صحيفة "بيلد" أول من نشر هذا الخبر على موقعها بشبكة الإنترنت.