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ميركل تعين وزيرا جديدا للصحة من أكبر معارضي المحافظين

12:25 ص الأحد 25 فبراير 2018
ميركل تعين وزيرا جديدا للصحة من أكبر معارضي المحافظين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعيين ينس شبان نائب وزير المالية في حكومة ميركل وزيرا للصحة وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت.

وفي حال موافقة أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل الائتلاف الكبير سيكون شبان أحد أهم المنتقدين للمحافظين ضمن مجلس وزراء المستشارةميركل، رغم أنه أحد أعضاء حزبها المسيحي الديمقراطي.

كانت صحيفة "بيلد" أول من نشر هذا الخبر على موقعها بشبكة الإنترنت.

أنجيلا ميركل نائب وزير المالية وزيرالصحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي

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