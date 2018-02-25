الإفراج عن مذكرات الديمقراطيين حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أصدرت لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب الأمريكي مذكرة من الحزب الديمقراطي مُنقحة من 10 صفحات حول التحقيق الروسي فى التدخل المزعوم فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، والتي احتوت على معلومات بالغة الأهمية.

وتقدم بالمذكرة النائب الديمقراطي آدم شيف عن ولاية كاليفورنيا، التي تعد احتجاج على مزاعم الحزب الجمهوري، بأن أجهزة التحقيقات الفدرالية استخدمت معلومات منحازة سياسيا لإجراء مراقبة على مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرقل الإفصاح عن الوثائق، مطلع الشهر الجاري، متهمًا إياها بـ"السياسية للغاية والطويلة"، كما أمر بإعادة صياغتها بدرجة كبيرة قبل نشرها.

وأغضب قرار ترامب بمنع نشر المذكرة الديمقراطيين الذين قالوا إنها أظهرت ازدواجا لمعايير الشفافية لدى الرئيس الذي ينتمي للجمهوريين.

وقال النائب آدم شيف الديمقراطي البارز في لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي في بيان إنه سيراجع تعديلات الصياغة المقترحة من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل.

وسمح ترامب في الثاني من فبراير بنشر المذكرة التي أعدها أعضاء جمهوريون في لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب دون أي إعادة للصياغة.