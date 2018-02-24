أهم التصريحات في 24 ساعة: ترامب يعد بمكافآت سنوية للمدرسين المسلحين

إعداد - هشام عبد الخالق:

حذر رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة من خطورة مخطط إعادة تشكيل خارطة المنطقة العربية والشرق الأوسط الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، السبت، أن روسيا وصربيا أصبحتا هدفا للضغط الغربي غير المنقطع، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المُدرسين المُسلحين (وكذلك الأشخاص الموثوق بهم داخل المدارس) يحبّون التلاميذ وسوف يحمونهم.