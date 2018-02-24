إيطاليا تشهد 19 مظاهرة والشرطة تقبض على 100 شخص

ميلانو (د ب أ)

ألقت الشرطة الإيطالية اليوم السبت القبض على حوالي 100 متظاهر في أنحاء البلاد ، بعد أن نظمت أحزاب وجماعات مختلفة 19 مظاهرة في عدد كبير من مدن إيطاليا قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات النيابية.

كانت أحزاب سياسية متنافسة وجماعات أخرى دعت إلى تنظيم مسيرات حاشدة في مختلف المدن الايطالية اليوم السبت، حيث دخلت الحملة الانتخابية في البلاد مراحلها النهائية.

وفي روما، خرجت جماعات يسارية وأنصار الحزب "الديمقراطي الاشتراكي" إلى الشوارع في مسيرة ضد العنصرية.

وفي الأسابيع الاخيرة، أدت المظاهرات إلى اشتباكات متكررة بين مناهضين للفاشية وقوات الامن، حيث وردت أنباء عن العديد من الاعتقالات والاصابات.

ولا يزال من الممكن أن تنظم الاحزاب المتنافسة فعاليات لحملات انتخابية حتى الجمعة المقبل.

ويتوجه يوم الرابع من مارس المقبل، حوالي 51 مليون إيطالي للادلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد.

ووضعت استطلاعات الرأي في الصدارة التحالف، المنتمي لليمين الوسط المؤلف من حزب "رابطة الشمال" بقيادة ماتيو سالفيني وحزب "فورزا إيطاليا" بقيادة رئيس الوزراء الاسبق، سيلفيو برلسكوني وأحزاب يمينية أصغر.

وفي الوقت نفسه، يتعرض الحزب "الديمقراطي" الحاكم لخطر مواجهة هزيمة مريرة. ويتوقع أن يدلي الكثير من الايطاليين بأصواتهم لحزب "حركة النجوم الخمسة" المناهضة للمؤسسة، الذي يتجه الى ان يكون أكبر حزب في البرلمان.