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الطيران الروسي والمدفعية السورية يستهدفان الغوطة الشرقية بعد قرار وقف إطلاق النار

11:33 م السبت 24 فبراير 2018
الطيران الروسي والمدفعية السورية يستهدفان الغوطة الشرقية بعد قرار وقف إطلاق النار

أرشيفية

دمشق (د.ب.أ)

قصفت الطائرات الحربية الروسية وسلاح المدفعية في الجيش السوري، بلدة الشيفونية في منطقة الغوطة شرق دمشق، بعد قرار الأمم المتحدة رقم 2401 القاضي بوقف إطلاق النار.

وأكد مصدر في الدفاع المدني العامل في الغوطة الشرقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " أن الطيران الحربي الروسي جدد مساء اليوم قصفه لبلدة الشيفونية بغارات، كما أطلقت المدفعية السورية حوالي 100 قذيفة خلال أقل من عشر دقائق على البلدة، مخلفة قتلى وجرحى ودمار كبير".

الطائرات الحربية وقف إطلاق النار منطقة الغوطة الجيش السوري دمشق

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