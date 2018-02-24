المالكي يدعو العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة

بابل (د.ب.أ)

دعا نائب الرئيس العراقي نوري المالكي مساء اليوم السبت العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في الثاني عشر من شهر مايو المقبل.

وحذر المالكي خلال تجمع لأنصاره مساء اليوم في محافظة بابل «من المخططات الرامية إلى مقاطعة الانتخابات التي تسعى لها بعض الجهات المدعومة من الخارج ، مشيرا إلى أن هؤلاء يحاولون تضليل الرأي العام وثني الناخبين عن المشاركة في اختيار حكومة قادرة على تلبية طموحاتهم".

وقال المالكي: "ندعو إلى المشاركة في الانتخابات وتصحيح مسار العملية السياسية وتشكيل نظام يقوم على مبدأ الأغلبية السياسية وإيقاف التدخلات الخارجية".

ومن المنتظر أن تشهد جميع المحافظات العراقية انتخابات عامة لاختيار برلمان جديد وهيئة رئاسة ورئيس للبلادورئيس حكومة جديدة في 12 مايو المقبل.