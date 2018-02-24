تركيا: إعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "مقلق إلى أبعد الحدود"

اسطنبول (د ب أ)

وصفت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إعلان واشنطن نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، منتصف مايو المقبل، بالأمر "المقلق إلى أبعد الحدود" طبقا لما ذكرته وكالة أنباء "الاناضول" الرسمية التركية اليوم.

وأكدت الخارجية ،في بيان، أن الإعلان يظهر إصرار الولايات المتحدة على تخريب أرضية السلام بانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن القدس وثوابت الأمم المتحدة.

وأعربت عن أسفها لعدم إنصات إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، من خلال هذا القرار، لـ "صوت ضمير المجتمع الدولي"، الذي عبرت عنه منظمة التعاون الإسلامي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب إصدار قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن أنقرة ستواصل بذل الجهود مع المجتمع الدولي ضد القرار، بهدف حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكشف مسؤولان في إدارة ترامب أمس الجمعة، أن عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ستجري منتصف مايو المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.