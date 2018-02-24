لافروف: الغرب يستخدم صربيا للضغط على روسيا

موسكو (أ ش أ)

اعتبر وزير الخارجية الروسي ،سيرجي لافروف، اليوم السبت أن روسيا وصربيا أصبحتا هدفا للضغط الغربي غير المنقطع ، خاصة وأن الدول الغربية تستخدم مصلحة صربيا في التكامل الأوروبي لتحريضها ضد روسيا.

وقال لافروف في تصريحات صحفية وفقا لقناة (روسيا اليوم) - " يخضع كل من بلدنا وصربيا لضغوط غير مقنعة ، مشيرا إلى أن نظيره الصربي ،إيفيتسا داتشيتش، تحدث في خطابه عن محاولات استغلال مصلحة صربيا في التكامل الأوروبي لجعلها تحتل موقعا مناهضا للروس".

تأتي هذه التصريحات بعد اجتماع وزير الخارجية الروسي مع الرئيس الصربي ،الكسندر فوتشيتش، في بلجراد الأربعاء الماضي ، حيث كان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو الوضع الراهن في أوروبا والبلقان، فضلا عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية في إقليم كوسوفو المنشق عن صربيا.

وكان فوتشيتش قد أكد في بيان للصحافة عقب الاجتماع مع لافروف، أن السلطات الصربية لن تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا ، مشددا على أن صربيا لن تفرض عقوبات على روسيا ولن تلحق أبدا أي ضرر بها.