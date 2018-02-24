تقرير حقوقي يمني: الحوثيون اختطفوا أكثر من 5 آلاف شخص العام الماضي

صنعاء (د ب أ)

قال تقرير حقوقي صادر عن رابطة "أمهات المختطفين" في اليمن اليوم السبت، إن مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، قاموا باختطاف أكثر من 5 آلاف شخص، خلال العام الماضي.

وأوضحت الرابطة اليمنية الأهلية ، في تقريريها السنوي الذي نشرته اليوم في مدينة تعز، 275 كيلو مترا جنوب صنعاء، أن العاصمة صنعاء، حازت على المركز الأول من حيث حالات الاختطاف أو الإخفاء القسري، بأكثر من ألف حالة.

وحسب الرابطة، حلت محافظة ذمار(حوالي 100 كم جنوب صنعاء) في المرتبة الثانية، "حيث شهدت 636 حالة اختطاف".

وسجلت الرابطة، في تقريرها، "142 حالة تعذيب ضد مختطفين في عدة محافظات يمنية خاضعة لسلطة الحوثيين، تصدرتها العاصمة صنعاء، التي شهدت 56 حالة تعذيب".

وبينت أن "عدة محافظات يمنية واقعة تحت سلطة الحوثيين، شهدت 19 حالة قتل تحت التعذيب، في حين تم إحالة العديد من المختطفين إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سلطة الحوثيين".

وطالبت الرابطة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالضغط على جماعة الحوثي للتوقف عن تلك الانتهاكات، ومطالبتهم بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين وإظهار مكان المخفيين والإفراج عنهم دون شرط أو قيد.