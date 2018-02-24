قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة

غزة (أ ش أ)

وصل نحو 2500 من أفراد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا إلى إسرائيل، استعدادا لإجراء المناورات العسكرية المشتركة الضخمة (كوبرا العرعر) مع قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية، المقررة في الرابع من شهر مارس المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن المناورات التي ستستمر لمدة أسبوعين يشارك فيها من الجانب الإسرائيلي 2000 جندي من سلاح الجو، وتتضمن مناورات حية، إلا أن أغلبها ستجرى بطريقة المحاكاة على أجهزة الحاسب الآلي.

وكانت القوات الأمريكية قد نشرت في وقت سابق أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في جميع أنحاء إسرائيل، قبيل بدء المناورات العسكرية التي تجرى كل عامين، ومنها أنظمة "باتريوت" المضادة للصواريخ.

وأضافت الصحيفة أن المناورات تحاكي سيناريو تنتشر فيه القوات الأمريكية في إسرائيل لمساندة قوات الدفاع الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويشنان معا سيناريوهات متعددة لتهديدات قصف صاروخي في مناطق مختلفة، تتضمن مواجهة هجمات الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار والقصف الصاروخي الكثيف من جبهات متعددة والصواريخ الموجهة بدقة.

وتتضمن التدريبات استخدام أنظمة الدفاع الصاروخي (آرو)، والقبة الحديدية وباتريوت ومنظومة مقلاع داوود وهي منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلية التي أعلن جيش الاحتلال تشغيلها العام الماضي.

يذكر أن مناورات "كوبرا العرعر" الأمريكية-الإسرائيلية كانت قد بدأت عام 2001، وتجرى هذا العام للمرة التاسعة، وستكون أكبر مناورة مشتركة لإسرائيل مع قيادة القوات الأمريكية في أوروبا هذا العام.