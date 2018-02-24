أكثر الكلمات إنتشاراً

الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 انتخابات المهندسين مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

رئيس المجلس الأوروبي يصف خطة ماي للبريكسيت بالخادعة

05:20 م السبت 24 فبراير 2018
رئيس المجلس الأوروبي يصف خطة ماي للبريكسيت بالخادعة

تيريزا ماي

لندن (أ ش أ)

انتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك، خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ورفض تسك، في اجتماع لرؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة في مقر المجلس الأوروبي ببروكسل، خطط ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، واصفا إياها بأنها "محض خداع" ، حسبما أوردت صحيفة التليجراف البريطانية على موقعها الإلكتروني.

واستبعد رؤية رئيسة الوزراء الخاصة ببذل قصارى جهودها لتوحيد حكومتها المنقسمة، حيث ظهرت الانقسامات عندما اجتمعت ماي بكبار وزرائها بمقر رئاسة الوزراء البريطانية الريفي "تشيكرز" في مقاطعة باكينجهامشاير في محاولة منها لتقريب وجهات النظر المتباينة حول "بريكست".

ورفض تسك خطة ماي الخاصة باتباع "نهج السلال الثلاثة" في الخروج حيث ذكرت المفوضية الأوروبية أنه مقترح يخرق أربعة من الخطوط الحمراء التي وضعتها الـ27 دولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على حفظ استقلالية صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على دور محكمة العدل الأوروبية وحفظ نزاهة السوق الموحدة، فضلًا عن احتمالية إزعاج دول أخرى.

يذكر أن ماي تحاول إقناع وزرائها المنقسمين بين مؤيديّ "بريكست" أمثال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وبين أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي؛ أمثال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، بدعم خطتها التجارية في الخروج، والتي يُطلق عليها خطة "السلال الثلاثة".

 

 

هذا المحتوى من

Asha
المجلس الأوروبي دونالد تسك بريكسيت تيريزا ماي

الخبر التالى:

تقرير حقوقي يمني: الحوثيون اختطفوا أكثر من 5 آلاف شخص العام الماضي

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان