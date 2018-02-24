رئيس المجلس الأوروبي يصف خطة ماي للبريكسيت بالخادعة

لندن (أ ش أ)

انتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك، خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ورفض تسك، في اجتماع لرؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة في مقر المجلس الأوروبي ببروكسل، خطط ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، واصفا إياها بأنها "محض خداع" ، حسبما أوردت صحيفة التليجراف البريطانية على موقعها الإلكتروني.

واستبعد رؤية رئيسة الوزراء الخاصة ببذل قصارى جهودها لتوحيد حكومتها المنقسمة، حيث ظهرت الانقسامات عندما اجتمعت ماي بكبار وزرائها بمقر رئاسة الوزراء البريطانية الريفي "تشيكرز" في مقاطعة باكينجهامشاير في محاولة منها لتقريب وجهات النظر المتباينة حول "بريكست".

ورفض تسك خطة ماي الخاصة باتباع "نهج السلال الثلاثة" في الخروج حيث ذكرت المفوضية الأوروبية أنه مقترح يخرق أربعة من الخطوط الحمراء التي وضعتها الـ27 دولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على حفظ استقلالية صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على دور محكمة العدل الأوروبية وحفظ نزاهة السوق الموحدة، فضلًا عن احتمالية إزعاج دول أخرى.

يذكر أن ماي تحاول إقناع وزرائها المنقسمين بين مؤيديّ "بريكست" أمثال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وبين أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي؛ أمثال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، بدعم خطتها التجارية في الخروج، والتي يُطلق عليها خطة "السلال الثلاثة".