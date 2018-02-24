مؤتمر "عصور ما قبل التاريخ" يوصي بإنشاء صندوق مالي لدعم البحث الأثري

الكويت- (أ ش أ):

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث (عصور ما قبل التاريخ في الوطن العربي)، الذي اختتم جلساته مساء الجمعة في الكويت، بإنشاء صندوق مالي خاص لدعم البحث الأثري في عصور ما قبل التاريخ.

وشدد المشاركون في المؤتمر - الذي بدأت جلساته أمس الأول في مكتبة الكويت الوطنية - على ضرورة انتخاب مجموعة علمية عربية ؛ لتتبع مختلف مراحل التطور البشري في الوطن العربي، بالإضافة إلى إعادة تفعيل لجنة المصطلحات العربية التي استحدثت في المؤتمر الأول الذي عقد بالقاهرة عام 2013.

وأشاروا إلى أهمية انشاء دورية، تعنى بنشر مقالات المؤتمر، وإصدار كتيب يتناول الأبحاث والدراسات المتخصصة بين الجهات المعنية بالدول العربية، للاطلاع على مستجدات الأعمال العلمية في تلك الدول، بالإضافة إلى الدعوة لتسهيل وصول المعرفة حول عصور ما قبل التاريخ في العالم العربي، عبر إصدار مجلة متخصصة في دراسة هذه العصور باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكدوا أهمية تشكيل لجنة لكتابة تاريخ البحث في عصور ما قبل التاريخ وتوجهاته، إضافة إلى تشكيل فريق لوضع دراسة لتوحيد مصطلحات عصور ما قبل التاريخ (العصور الحجرية)، لافتين في الوقت نفسه إلى أهمية تشكيل فريق لإعداد دراسة حول العصور الحجرية في الوطن العربي (تسلسل العصور الحجرية) وتوحيد مصطلحات هذا العلم باللغة العربية.

وشدد المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث (عصور ما قبل التاريخ في الوطن العربي)، على ضرورة إنشاء جمعية أو اتحاد للباحثين العرب في عصور ما قبل التاريخ، والاستفادة من الخبرات العربية عند إجراء دراسات البحث والمقارنة، وضرورة تحديد موعد ومكان الدورة الرابعة، فضلا عن تشجيع الباحثين على التخصص في دراسات الأدوات الحجرية (الصوانية) وتقنياتها، والعمل على تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة، للنهوض بالعمل الأثري والمتحفي بالدول العربية.

وكان الأمين العام للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحة، قد افتتح أول أمس الأربعاء فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر في المكتبة الوطنية بحضور حشد من الباحثين من الكويت والعالم العربي.