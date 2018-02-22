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روسيا تدفع غرامة 15 مليون دولار بسبب فضيحة المنشطات

05:43 م الخميس 22 فبراير 2018
روسيا تدفع غرامة 15 مليون دولار بسبب فضيحة المنشطات

ارشيفية

موسكو (د ب أ)

أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم الخميس، عن دفع غرامة مالية بلغت 15 مليون دولار، على خلفية تعاطي رياضييها للمواد المحظورة على نطاق واسع.

نشرت اللجنة الأولمبية الروسية بيانا، على موقعها الألكتروني الرسمي، ذكرت فيه أن المبلغ سوف يخصص لـ "تطوير نظام دولي لمكافحة المنشطات".

ستكون تلك الغرامة، التي تعد ضمن مجموعة العقوبات المفروضة على روسيا، جزءا من مداولات اللجنة الأولمبية الدولية، التي ستقرر ما إذا كانت ستسمح لروسيا برفع علمها في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا بمدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية يوم الأحد القادم أم لا.

كان قد تم تعليق نشاط اللجنة الأولمبية الروسية في ديسمبر الماضي بسبب فضيحة المنشطات، التي تورط فيها عدد كبير من رياضييها، وهو ما أدى إلى مشاركة الرياضيين الروس في الأولمبياد الشتوي كلاعبين محايدين.

اللجنة الأولمبية الروسية روسيا منشطات

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