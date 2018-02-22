ألمانيا تتعهد بدفع عشرة ملايين يورو إضافية لسوريا

برلين (د ب أ)

تعهد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، بعشرة ملايين يورو إضافيًا للمساعدات المقدمة لسوريا، في ظل الوضع المأساوي الحالي في الغوطة الشرقية.

وقال جابرييل اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري إجناتسيو كاسيس، إن وضع الإمدادات "كارثي"، وحياة الأطفال بصفة خاصة معرضة لخطر شديد.

وأشار إلى أن هذه المساعدات من شأنها بصفة خاصة أن توفر إمدادات وتخدم أيضا إجلاء الأطفال إذا لزم الأمر.

جدير بالذكر أن ألمانيا وفرت العام الماضي 720 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في سوريا.

وقدمت ألمانيا إجمالا 2ر2 مليار يورو لسوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك في عام 2012.