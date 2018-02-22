كوريا الجنوبية تخفف انتقاداتها لجارتها الشمالية في الدعاية عبر مكبرات الصوت

سول (د ب أ):

ذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أن سول تخفف من حدة الانتقادات ضد بيونج يانج في الدعاية التي تبثها عبر مكبرات الصوت.

ونقلت الوكالة عن تقرير تلقاه رئيس اللجنة البرلمانية للدفاع الوطني كيم هاك-يونج، فإنه لم ذكر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون في الدعاية التي تبثها كوريا الجنوبية عبر مكبرات الصوت في خط الترسيم العسكري منذ تنصيب حكومة مون جيه-إن رئيسا لكوريا الجنوبية.

وبحسب التقرير، الذي لم يكشف عن الجهة الصادر عنها، أمرت هيئة الأركان المشتركة بعدم ذكر الزعيم كيم في الدعاية عبر مكبرات

الصوت.

وقال التقرير إنه في الوقت نفسه تم تخفيف حدة الانتقادات ضد كوريا الشمالية بشكل كبير في الدعاية.

وكانت الحكومة السابقة انتقدت بشدة في الدعاية عبر مكبرات الصوت "ديكتاتورية الزعيم كيم".