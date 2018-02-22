لولا دا سيلفا يعلن ترشحه لرئاسة البرازيل رغم إدانته بالفساد

ريو دي جانيرو (د ب أ):

أعلن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء، ترشحه مجددا لانتخابات الرئاسة في البلاد.

وجاء إعلان دا سيلفا 72 عاما عن ترشحه للرئاسة خلال حضوره حدثا في بيلو هوريزنتي جنوب شرق البرازيل.

وكان لولا، الذي تولى الرئاسة من عام 2003 حتى 2010، قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عاما لإدانته بالفساد الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يحول قرار المحكمة، حال تأييده من محكمة الاستئناف، دون ترشح دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين أول/أكتوبر، علما بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بأغلبية ساحقة حال خوضه السباق.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، رفض قاض في المحكمة الدستورية بالبرازيل طلب لولا بعدم سجنه بينما يستأنف محاموه حكم السجن.

غير أن القرار النهائي سيتخذه جميع القضاة الأحد عشر في جلسة عامة.