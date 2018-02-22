أكثر الكلمات إنتشاراً

الغاز الطبيعي العملية الشاملة 2018 انتخابات الرئاسة أسعار الفائدة مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

لولا دا سيلفا يعلن ترشحه لرئاسة البرازيل رغم إدانته بالفساد

05:51 ص الخميس 22 فبراير 2018
لولا دا سيلفا يعلن ترشحه لرئاسة البرازيل رغم إدانته بالفساد

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

ريو دي جانيرو (د ب أ):

أعلن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء، ترشحه مجددا لانتخابات الرئاسة في البلاد.

وجاء إعلان دا سيلفا 72 عاما عن ترشحه للرئاسة خلال حضوره حدثا في بيلو هوريزنتي جنوب شرق البرازيل.

وكان لولا، الذي تولى الرئاسة من عام 2003 حتى 2010، قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عاما لإدانته بالفساد الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يحول قرار المحكمة، حال تأييده من محكمة الاستئناف، دون ترشح دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين أول/أكتوبر، علما بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بأغلبية ساحقة حال خوضه السباق.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، رفض قاض في المحكمة الدستورية بالبرازيل طلب لولا بعدم سجنه بينما يستأنف محاموه حكم السجن.

غير أن القرار النهائي سيتخذه جميع القضاة الأحد عشر في جلسة عامة.

لولا دا سيلفا البرازيل تهمة الفساد

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان