تدريبات خاصة للمدرسين علي السلاح في أمريكا

محمود علي

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليح المدرسين وتدريبهم بشكل خاص لحماية المدارس من الهجمات الإجرامية، وذلك خلال اجتماع بالبيت الأبيض لمناقشة السيطرة علي استخدام السلاح.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن أسر ضحايا طلاب مدرسة فلوريدا طالبته خلال لقاء الأربعاء بتشديد الرقابة علي تداول الأسلحة في المجتمع الأمريكي، لكن ترامب من أشد الداعمين لحمل المواطنين للسلاح.

ووعد ترامب أسر الضحايا، بالعمل علي مقترحاتهم، في الإجتماع الذي قال أنه سيجري خلال دقيقتين من نهاية المقابلة.

ونظم الآف الطلاب، في مدارس في الولايات المتحدة الامريكية، فعاليات للإحتجاج ولفت الإنتباه لضرورة السيطرة علي السلاح.

وأنهي ترامب حديثه خلال المقابلة، بأنه سيبدأ العمل علي حل قضية العنف المسلح في المدارس الأمريكية.