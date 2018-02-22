"رجل بسبع أرواح".. تفاصيل نجاة سعودي من 7 حوادث إرهابية

كتب- محمود على

نجا مواطن سعودي من سبع حوادث إرهابية خلال عام ، وروي نبيه البراهيم عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف السعودية ، تفاصيل الوقائع السبعة بحسب موقع "العربية نت "

ويتلقي البراهيم حاليا العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إصابته بطلق ناري أدي إلى كسر معقد في عظمة الركبة ، ووفقا لقوله " انه أصيب برصاصتين خرجا من الجانب الآخر من جسده على الفور ليقضى ثلاث أسابيع في مستشفي الشرطة بالدمام تحت حراسة مشددة ، وأجري عملية تركيب عظمة الفخدة في المفصل بها ، ثم تخفي لمدة شهرين داخل أحد الفنادق لحين انتهاء اجراءات سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وذكرت العربية نت أن الحادث الأول تمثل في قيام عناصر إرهابية بحرق المكتب الهندسي الذي يشرف عليه "البراهيم" في محاولة لإيقاف أعمال تطوير بإحدي المناطق "مسروة" والتى كانت تستفيد من عدم تطويرها العناصر الإرهابية وذلك في 25 يوليو 2014 .

في الخامس من سبتمبر في العام نفسه تعرض منزله لاطلاق رصاص أثناء تواجد الأسرة بداخله ، وحاول الإرهابيون حرق المنزل فى مرة أخري في 21 سبتمبر عن طريق إحراق محطة الكهرباء الفرعية الملاصقة لسور المنزل ، لكن في هذه المرة أنقذه تاديته لمناسك العمرة في مكة المكرمة، وتكرر الهجوم بعدها بيومين عن طريق تكسير أسوار المزرعة في منطقة العوامية.

وبحسب "العربية نت" قال البراهيم :"في مساء التاسع من مارس تم محاولة اختطافي، أثناء عبوري بالسيارة أحد الشوارع البعيدة نسبيا عن العمران".

وكسرت العناصر الإرهابية كاميرات المراقبة علي باب المنزل، قبل إطلاق النار عليه بشكل مكثف في السادس عشر من أبريل 2017، أما في يونيو فشبّ حرق الحجرة الجانبية من المنزل بسبب إطلاق نار من الخارج، لكن نجح أحدهم أخيراً في التسلل إلي المنزل وحرقه بالكامل في الرابع من يونيو.