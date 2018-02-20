إخلاء مطار مالطا بعد اندلاع حريق

فاليتا (د ب أ)

قامت السلطات بإخلاء مطار مالطا اليوم الثلاثاء، بعد اندلاع حريق فى منطقة الوصول.

وقال مطار مالطة الدولي في بيان، إنه تم نشر خدمات الاطفاء على الفور للسيطرة على الوضع وتم تعليق أنشطة المطار.

وجاء في بيان المطار الوحيد على الجزيرة "ننصح المسافرين بالتحقق من تحديثات الرحلات الجوية قبل التوجه الى المطار".

ولم يتم الابلاغ عن وقوع اصابات وتم اخلاء جميع مناطق المطار.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" عن شهود عيان قولهم إن الحريق بدأ في صندوق كهرباء الساعة 0115 مساء بالتوقيت المحلي (1215 بتوقيت جرينتش).