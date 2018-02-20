القوات التركية تقصف أماكن تواجد نظيرتها السورية في عفرين

بيروت (د ب أ)

أكدت مصادر كردية ووسائل إعلام سورية، أن القوات التركية قصفت اليوم الثلاثاء، المناطق التي دخلت إليها القوات السورية في مدينة عفرين، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، الواقعة شمال غربي البلاد .

وكانت القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية دخلت مدينة عفرين في وقت سابق اليوم، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، والواقعة شمالي غربي البلاد.

وتم رؤية عشرات الآليات العسكرية والسيارات السورية تحمل مئات المقاتلين لدى دخولها عفرين، وهي تحمل أسلحة متوسطة ورشاشات وترفع العلم السوري عبر معبر الزيارة الذي يربط عفرين مع بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي الغربي .

ونشرت مصادر اعلامية كردية صوراً لبعض تلك الاليات.

يأتي ذلك في إطار اتفاق بين الحكومة السورية وقوات وحدات الشعب الكردية برعاية روسية.

وحذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أنه "إذا جاء النظام لمحاربة الإرهابيين، فسيكون ذلك أمراً جيداً، إما إذا جاء لحمايتهم (وحدات حماية الشعب الكردية) فإن العملية لن تتوقف".