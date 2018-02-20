آلاف شخص يشيعون جنازة طفلة أردنية أسرتها محتجزة بمستشفى دبي

كتبت - رغدة عاطف:

شيع أكثر من 3 آلاف مواطن ووافد من سكان مدينة العين الإماراتية، جنازة الطفلة الأردنية دانة، 15 عامًا، والتي توفت في حادث مأسوي الأسبوع الماضي، أسفر عن إصابة 4 من أسرتها بإصابات خطرة.

وقال موقع "khaleejtimes" الإماراتي إن الطالبة بالصف التاسع، تعرضت لنزيف داخلي، وتوفت في مكان الحادث، مشيرا إلى أنها كانت برفقة والديها وشقيقتين عندما انقلبت سيارتهم 5 مرات.

وأوضح الموقع أن والدي الطفلة وشقيقتيها يخضعون للعلاج في مستشفى راشد بدبي.

وأرسل مئات المواطنين والوافدين رسائل نصية لأصدقائهم لحثهم على المشاركة في صلاة الجنازة وتشييع جثمان الطفلة.

ونعى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي، الطفلة الأردنية دانة، وكتب على موقع التواصل "تويتر"، قائلًا: "رحم الله تعالى، الطفلة الأردنية دانة، التي توفت في حادث سير".

وتابع آل نهيان، شاكرًا أهل المدينة الإماراتية على ما فعلوه: "وجزى الله أهل مدينة العين خير الجزاء على مواطنتهم الإيجابية، الذين ما إن تنادوا للصلاة عليها عبر الرسائل الهاتفية، نظرًا لرقود ذويها بالمستشفى (الله يشفيهم)، حتى امتلأ مسجد حمودة بن علي بالمصلين جزاهم الله خير".

المصلين جزاهم الله خير في مسجد حمودة بن علي للصلاة على "دانة" رحمها الله. pic.twitter.com/y5BWYedSRk — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 19, 2018