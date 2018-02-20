ترامب "يؤيد التحري بشكل أفضل" عن مشتري السلاح في الولايات المتحدة

نيويورك- (د ب أ) :

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "يؤيد" تطبيق إجراءات أفضل للتحري عن الأشخاص الذين يحاولون شراء أسلحة في الولايات المتحدة، حسبما أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين.

وتجدد النقاش حول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد مقتل 17 تلميذا جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.

وتحدث ترامب مع أعضاء بمجلس الشيوخ، يوم الجمعة، عن مشروع قانون، بدعم من الحزبين، يهدف إلى تحسين إجراءات التحري عن الشخص قبل السماح له بشراء سلاح، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان.

وقالت ساندرز: "بينما تجري المناقشات ويتم النظر في المراجعات، الرئيس يدعم جهود تحسين نظام التحري الاتحادي عن الخلفيات".

وكان نيكولاس كروز، 19 عاما، وهو طالب سابق في المدرسة الثانوية، اعترف باقتحام المبنى يوم الأربعاء الماضي وفتح النار بسلاح شبه آلي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كروز تمكن من شراء بنادق بشكل قانوني رغم أنه يتلقى الرعاية من عاملين في مجال الصحة العقلية.

ودعا ناجون من إطلاق النار إلى مسيرات في واشنطن وعبر الولايات المتحدة الشهر المقبل دعما لتشديد قوانين حيازة السلاح.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة لديها واحد من أعلى معدلات القتل المتعلق بالأسلحة بين الدول المتقدمة.