آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون تأييدا لإباحة الإجهاض

بوينس آيرس- (د ب أ) :

تظاهر آلاف الأرجنتينيين، يوم الاثنين، تأييدا لإباحة الإجهاض في البلاد، حيث تتسبب عمليات الإجهاض السرية في 14% من حالات الوفاة ذات الصلة بالأمومة في البلاد.

وانطلقت المظاهرات التي شهدتها مدن مختلفة تحت شعار "التثقيف الجنسي من أجل اتخاذ قرار منع الحمل من أجل عدم الإجهاض، والإجهاض القانوني من أجل عدم الوفاة".

ويخضع ما يتراوح بين 370 ألفا و522 ألفا من النساء الأرجنتينيات لعمليات إجهاض سرية بشكل سنوي، وفقا لتقديرات رسمية.

ومع ذلك فشلت محاولات إضفاء الصفة القانونية على الإجهاض ست مرات على مدى السنوات الـ 11 الماضية.

وينظر الكونجرس الأرجنتيني الآن في تشريعات تجرم الإجهاض في الأسابيع الـ 14 الأولى من الحمل.

ولا يسمح بالإجهاض حاليا إلا في حالات الاغتصاب وعندما يكون هناك خطر على حياة المرأة.