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ارتفاع حصيلة الوفيات في حادث سقوط مروحيتين عسكريتين فرنسيتين إلى خمسة

02:41 م الجمعة 02 فبراير 2018
ارتفاع حصيلة الوفيات في حادث سقوط مروحيتين عسكريتين فرنسيتين إلى خمسة

ارشيفية

باريس - (د ب أ):

أكدت السلطات الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، أن حصيلة الوفيات في حادث سقوط مروحيتين عسكريتين ارتفعت إلى خمسة أشخاص.

وقالت مقاطعة فار إنه عثر على ثلاث جثث في إحدى المروحيتين وعثر على جثتين في الأخرى.

وأعرب ماكرون، الذي يقوم حاليا بزيارة للسنغال، عن تقديره للجنود المتوفيين في بيان أصدره مكتبه.

وجاء في البيان: "إن جنود الجيش ينخرطون يوميا في عمليات عدة ينفذونها بشجاعة وفاعلية لأجل أمننا".

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