ارتفاع حصيلة الوفيات في حادث سقوط مروحيتين عسكريتين فرنسيتين إلى خمسة

باريس - (د ب أ):

أكدت السلطات الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، أن حصيلة الوفيات في حادث سقوط مروحيتين عسكريتين ارتفعت إلى خمسة أشخاص.

وقالت مقاطعة فار إنه عثر على ثلاث جثث في إحدى المروحيتين وعثر على جثتين في الأخرى.

وأعرب ماكرون، الذي يقوم حاليا بزيارة للسنغال، عن تقديره للجنود المتوفيين في بيان أصدره مكتبه.

وجاء في البيان: "إن جنود الجيش ينخرطون يوميا في عمليات عدة ينفذونها بشجاعة وفاعلية لأجل أمننا".