ترامب يتهم "اف بي آي" ووزارة العدل بالانحياز لصالح الديمقراطيين

كتبت- هدى الشيمي:

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار القيادات والمحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)، ووزارة العدل، بتسييس عملية التحقيق في مزاعم تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية، وانحيازهم لصالح السياسيين الديمقراطيين.

وقالت ترامب، في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم الجمعة، إن "القيادات الكبرى والمحققون في الإف بي آي ووزارة العدالة قاموا بتسييس عملية التحقيق المقدسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين".

وأضاف: "هذا أمر لا يمكن تصوره قبل وقت قصير".

وتابع، في تغريدة أخرى، أنه حاولت هيلاري كلينتون والحزب الديموقراطي إخفاء حقيقة أنهم منحوا أموالا لمركز "فيوجن جي بي إس"؛ لإنشاء الملف الذي استخدمه حلفاؤهم في إدارة أوباما لتضليل المحكمة، بشأن التجسس على فريق ترامب".

​وقدمت شركة "فيوجن جي بي إس"، الخاصة بالأبحاث السياسية، ملفا لجهات التحقيق يفيد بتورط ترامب في اتصالات مع مسؤولين روس، خلال الحملة الانتخابية في عام 2016.

ومن المقرر أن يعطي الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر، اليوم الجمعة، لنشر مذكرة سرية تنتقد اجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالتنصت على فريق حملته خلال الانتخابات، رغم معارضة مدير "الاف بي آي" الحالي الذي عينه ترامب.