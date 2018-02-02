روسيا: استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة في منتصف فبراير

موسكو - (د ب أ):

أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة، لكن خطة استئناف الرحلات في النصف الثاني من فبراير الجاري مازالت قائمة.

وأشار وزير النقل الروسي إلى أن حوالي خمس رحلات أسبوعية ستعمل بين البلدين.

وقال سوكولوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "العملية التفاوضية مازالت جارية، لكنني أؤكد التوقعات التي صرحت بها بشأن النصف الثاني من فبراير".

وأضاف: "حوالي 5 رحلات أسبوعيا، لكن هذه ليست "آيروفلوت وحدها".

وتوقفت رحلات الطيران الروسية إلى مصر عقب سقوط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء في شهر أكتوبر من العام 2015، ما أسفر عن مقتل ركابها وافراد الطاقم البالغ عددهم 224 شخصًا.