العراق.. الإعدام لتركية انضمت لداعش

القاهرة - مصراوي:

أصدرت محكمة عراقية، الاثنين، حكما بالإعدام على مواطنة تركية بتهمة "الانتماء لتنظيم داعش"، بالإضافة إلى أحكام بالسجن على "داعشيات" أخريات.

وأمرت محكمة الجنايات المركزية العراقية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، بسجن 10 نساء من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم بتهمة الانتماء لداعش.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان أن جميع هذه الأحكام ابتدائية، وقابلة للتمييز التلقائي في محكمة التمييز الاتحادية العراقية، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".