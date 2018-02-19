صفقة الصواريخ "إس-400" بين السعودية وروسيا تدخل مرحلتها الأخيرة

موسكو- (أ ش أ):

صرح السفير السعودي لدى روسيا رائد بن خالد قرملي، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات حول حصول المملكة على أنظمة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية دخلت مرحلتها الأخيرة، حيث يناقش الجانبان حاليا التفاصيل التقنية واللوجستية.

وقال قرملي -في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية- : "إنه فيما يتعلق بـ (إس-400) تتواصل النقاشات التفصيلية بين الجانبين حول الترتيبات النهائية لهذا الأمر، كما أننا نناقش قضايا تقنية ولا سيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والدراية الفنية".

وكان فلاديمير كوزين مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون الفني العسكري قد قال في وقت سابق: "إن موسكو بصدد التوقيع على اتفاق تزويد المملكة العربية السعودية بصواريخ (إس-400)"، مضيفا :"المفاوضات بين الجانبين مستمرة، رغم صعوبتها..لكن تم التوقيع في المحصلة على الوثائق ذات الشأن وتحديد معايير الصفقة".

وأوضح أن بلاده اقترحت تعاون الجانبين وفقا لمبدأ "خطوة بخطوة" الذي يقتضي أولا توريد المعدات الجاهزة بما يمكّن السعوديين من التدرب على استخدامها، ووقوف الروس على سير هذا التدريب ونتائجه في إطار سلسلة معقدة من الإجراءات، "ما يسوغ إصرار الجانب الروسي على التروي وعدم الاستعجال في إتمام الصفقة.