مسؤول إيراني ردا على نتنياهو: إذا قمتم بأي تحرك ضدنا سنسوي تل أبيب بالأرض

طهران - (د ب أ):

هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي بأن الجمهورية الإسلامية "ستسوي تل أبيب بالأرض إذا قامت إسرائيل بأي تحرك ضدنا"، وذلك ردا على تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رضائي القول، موجها الحديث لنتنياهو، :"لا يمكنكم ارتكاب أي حماقة. ولو أردتم القيام بتحرك ما، فلن نمنحكم حتى فرصة الهرب، وسنسوي تل أبيب بالأرض".

وقال ساخرا من نتنياهو ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب :"نواجه اليوم خصمين، أحدهما له ملفات فساد مالية كبيرة، والآخر له ملفات كثيرة في المحاكم بشأن الانتخابات".

كان نتنياهو قال أمس :"لن نسمح للنظام الإيراني بوضع حبل حول عنقنا، وسنعمل دون تردد للدفاع عن أنفسنا، وسنعمل إذا لزم الأمر، ليس فقط ضد عملاء إيران الذين يهاجموننا، بل ضد إيران نفسها".