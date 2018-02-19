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أهم التصريحات في 24 ساعة: "سيرك نتنياهو" والروس "يغرقون في الضحك"

12:34 ص الإثنين 19 فبراير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: "سيرك نتنياهو" والروس "يغرقون في الضحك"

نتنياهو

إعداد – محمد الصباغ:

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الطريقة التي تحدث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بأنها سيرك، فيما صرح نتنياهو بأن بلاده ستواصل عملها لمنع إيران من تأسيس وجود عسكري دائم في سوريا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الروس يغرقون في الضحك حول التحقيقات الخاصة بتدخلهم في الانتخابات الأمريكية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنيامين نتنياهو مؤتمر ميونخ سوريا ترامب

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