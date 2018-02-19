أهم التصريحات في 24 ساعة: "سيرك نتنياهو" والروس "يغرقون في الضحك"

إعداد – محمد الصباغ:

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الطريقة التي تحدث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بأنها سيرك، فيما صرح نتنياهو بأن بلاده ستواصل عملها لمنع إيران من تأسيس وجود عسكري دائم في سوريا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الروس يغرقون في الضحك حول التحقيقات الخاصة بتدخلهم في الانتخابات الأمريكية.