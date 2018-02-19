الجيش اليمني: نزع 3 آلاف لغم زرعها الحوثيون في صعدة

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء الأحد، بأنها نزعت ثلاثة آلاف لغم وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في محافظة صعدة 242 كيلو مترا شمال صنعاء.

ونقل بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة عن سلطان شمسان، رئيس الفريق الهندسي في اللواء الخامس حرس حدود، قوله، "إن ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعت كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والتي تم انتزاعها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم انتزاع أكثر من ألف لغم وعبوة ناسفة في منطقة مندبة فقط وتم تفجير الكثير منها".

وأضاف أن "الفرق الهندسية قامت كذلك بانتزاع أكثر من ألفي لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المناطق التي تم تحريرها بمديرية باقم".

وأوضح شمسان "أن الميليشيات تعمل على تمويه عدد كبير من الألغام من خلال صناعتها على شكل أحجار تناسب طبيعة الأرض، الأمر الذي سيهدد حياة المدنيين في المستقبل، كما تستغل بقايا الصواريخ الحرارية والقذائف التالفة وتحولها إلى شبكات ألغام يتم تفجيرها عبر أجهزة تحكم عن بعد".