قوات بدر تصل إلى قضاء الحويجة غربي كركوك العراقية

كركوك - (د ب ا):

ذكرت مصادر أمنية عراقية، مساء الأحد، أن قوات من منظمة بدر العسكرية وصلت إلى قضاء الحويجة لملاحقة عناصر بتنظيم داعش التي تمكنت من قتل نحو 15 من عناصر الحشد الشعبي في إحدى المناطق غربي مدينة كركوك شمالي بغداد.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "أن اللواء الرابع في منظمة بزعامة هادي العامري وصل إلى منطقة السعدونية في قضاء الحويجة لملاحقة عناصر داعش، التي قامت بقتل نحو 15 من داعش في كمين وتطويقها رغم الظروف الجوية الصعبة لمنع هروبهم".

كانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت مساء الأحد أن نحو 15 من عناصر الحشد الشعبي قتلوا في كمين نصبه تنظيم داعش في إحدى المناطق غربي مدينة كركوك.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن عناصر بتنظيم داعش قامت بنصب كمين في قرية السعدونية في ناحية الرياض غربي كركوك لعناصر استخبارات قوات الحشد الشعبي، مستغلين سوء الأحوال الجوية أثناء مهمة استطلاعية وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل نحو 15 من قوات الحشد وفقدان ست عجلات عسكرية ".

ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الحادي والعشرين من ديسمبر إنهاء وجود داعش عسكريا في العراق ، إلا أن عناصر التنظيم تشن هجمات من حين لآخر في البلاد.