يلدريم بعد إطلاق سراح يوجيل: تم حل بعض المشكلات مع ألمانيا اليوم

اسطنبول - (د ب أ):

أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن رأيه في أن العلاقات بين ألمانيا تركيا تسير حاليا على طريقها نحو التحسن بعد إطلاق سراح الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن يلدريم قوله اليوم الجمعة: "يبدو أنه تم اليوم حل بعض المشكلات في العلاقات الألمانية-التركية الخاصة بالفترة الأخيرة".

يشار إلى أن يلدريم يشارك في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي تبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى بعد غد الأحد.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن كلا الجانبين سيقومان بخطوات سويا حاليا من أجل تحسين علاقاتهما، وقال: "إن شاء الله سوف تتحسن".