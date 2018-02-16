وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد السياسة العسكرية المنفردة لترامب

ميونخ- (د ب أ):

دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى زيادة الاهتمام بإعادة الإعمار والمساعدات التنموية في العالم.

وقالت الوزيرة، اليوم الجمعة، خلال افتتاح مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "أيضا أصدقاؤنا الأمريكان لديهم التزام باهظ التكلفة تجاه الشؤون العسكرية".

وذكرت فون دير لاين أن استمرار خفض المخصصات (المالية) الخاصة بالشؤون الدبلوماسية والتعاون التنموي أو الأمم المتحدة لدى بعض الشركاء أمر يثير القلق.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يعتزم إجراء تقليص واضح للمخصصات المالية التي تقدمها بلاده للأمم المتحدة، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات التنموية.