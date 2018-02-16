عشرات الفلسطينيين يتظاهرون في غزة "نصرة" للقدس

غزة- (د ب أ):

تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة غزة، اليوم الجمعة، "نصرة" لمدينة القدس عقب القرار الأمريكي قبل شهرين بالاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وجرت التظاهرة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، ورفع المشاركون فيها لافتات مكتوب عليها تنديد بالإعلان الأمريكي بشأن القدس وممارسات "التهويد" الإسرائيلية في المدينة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في كلمة له باسم القوى، إن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير الإعلان الأمريكي ضد القدس أو صفقة القرن لتصفية قضيته.

وأضاف البطش أن "المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي مفتوحة ولا تنتهي إلا باستعادة جميع الحقوق الفلسطينية رغم المنظومة الدولية المنحازة والداعمة له وصمت وضعف المنظومة العربية والإسلامية".

واعتبر البطش أن "صفقة القرن الأمريكية لا تستهدف فلسطين والقدس فقط، وإنما تستهدف تقسيم المنطقة بأكملها من مصر والسعودية والإمارات والكويت ولبنان وغيرها".

ودعا القيادي في الجهاد الإسلامي إلى تحرك عربي وإسلامي من أجل "التصدي لهذه المؤامرة الأمريكية"، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب والمسلمين.

وفي السياق ذاته، دعت حركة "حماس" الإسلامية الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد انتفاضة القدس وتطوير أدواتها وأشكالها للرد على التغول الإسرائيلي في خطط تهويد القدس".

وهددت الحركة، في بيان صحفي لها، بأن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل حالة التغول على الأرض والمقدسات، وأن لها ما تقوله في هذا المضمار".

ونددت الحركة بشروع إسرائيل في "أكبر وأضخم عمليات تهويد في القدس، ما يسمى بمشروع بيت هاليڤا (بيت الجوهر) التجاري غرب ساحة البراق بجوار المسجد الأقصى" تمهيدا لإقامة مجمع سياحي.

واعتبر أن المشروع "يمثل انتهاكًا للحركة القانونية والدينية والسياسية لمنطقة ساحة البراق الإسلامية، والذي يأتي بالتزامن مع مشاريع تهويدية أخرى قريبة من ساحة البراق والقصور الأموية ومقبرة الرحمة والمقبرة اليوسفية".

وحثت حماس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على "التدخل بشكل فوري وحازم من خلال اتخاذ القرارات التي من شأنها ردع الاحتلال، ومنعه من التمادي في سياساته التهويدية في القدس، والتي تشكل خطرا بالغا على طابعها العربي والإسلامي".