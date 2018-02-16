شكري يلتقي وزير الدفاع اليوناني علي هامش مؤتمر ميونخ للأمن

ميونخ- (د ب أ):

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الجمعة، بوزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن حيث أكد على ازدياد التعاون المصري اليوناني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن "الوزيرين عبرا خلال المقابلة عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات بين مصر واليونان، حيث تطلع الجانبان لأن يشهد عام 2018 تطورات جديدة بشكل يعكس البعد الاستراتيجي الذى وصلت إليه تلك العلاقات، لاسيما في مجال التعاون العسكري والأمني، حيث تتزايد التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين".

وأشاد الوزيران بآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وما تمثله من إطار متميز أسهم في تعزيز مجالات التعاون ببن البلدان الثلاثة.

وتابع أبو زيد بأن المباحثات تطرقت إلى خطط مكافحة الإرهاب في المنطقة مع تزايد عمليات انتقال العناصر الإرهابية من مناطق الصراع في سورية والعراق إلي منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا.

واستعرض شكري الدور الهام الذي تضطلع به مصر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أعرب كامينوس عن اهتمامه بالتعرف علي تطورات عملية "سيناء 2018"، مشيدا بالجهود المصرية في التصدي للإرهاب علي الأصعدة كافة.

وتطرق وزير الدفاع اليوناني إلى التهديدات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وناقش الجانبان سبل التعامل مع تلك التهديدات علي كل الأصعدة.

ومن ناحية أخري، بحث الوزيران جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تمثل شاغلا هاما لليونان وللشركاء الأوروبيين بوجه عام، حيث استعرض وزير الخارجية التجربة المصرية الرائدة في محاصرة هذه الظاهرة، والتعامل معها من منظور شامل يستوعب مختلف الأبعاد الاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وتطرقت المباحثات إلي تطورات الأزمتين السورية والليبية، والوضع في لبنان وتداعياته الإقليمية، فضلا عن القضية الفلسطينية وما تمر به من تحديات متزايدة نتيجة غياب الأفق السياسي للحل الشامل والعادل.