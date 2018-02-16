مستشار ترامب السابق بانون التقى بالمحقق مولر عدة مرات

واشنطن (د ب أ) :

ذكرت شبكة (إن بي سي) الأمريكية يوم الخميس أن ستيف بانون، المستشار الاستراتيجي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أجرى مقابلات قرابة 20 ساعة هذا الأسبوع مع المحقق الخاص ، روبرت مولر.

وأفادت الشبكة بأن بانون قضى عدة أيام في مقابلات مع فريق مولر الذي يحقق في تدخل روسيا المزعوم في اتنخابات 2016 وتواطؤ محتمل من جانب حملة ترامب الانتخابية في ذلك الوقت.

كما تم استجواب بانون، الذى ترك البيت الأبيض في أغسطس الماضي وكان له دور رئيسي في فريق حملة ترامب، من قبل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في مسألة التدخل بالانتخابات، وذلك في جلسة مغلقة يوم الخميس.

وقال النائب الجمهوري مايك كوناواي والنائب الديمقراطي آدم شيف إن بانون رفض الإجابة عن العديد من الأسئلة، ولم يرد إلا على 25 سؤالا بناء على توجيهات من البيت الأبيض.