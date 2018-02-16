أكثر الكلمات إنتشاراً

عبد المنعم أبو الفتوح العملية الشاملة 2018 هشام جنينة انتخابات الرئاسة محمد صلاح عيد الحب

نيوزيلندا تستعد لوصول الإعصار "جيتا" الأسبوع المقبل

04:05 ص الجمعة 16 فبراير 2018
نيوزيلندا تستعد لوصول الإعصار "جيتا" الأسبوع المقبل

أرشيفية

ولنجتون (د ب أ) :

تستعد نيوزيلندا لمواجهة الإعصار "جيتا" الأسبوع المقبل، بعد أن خلف دمارا واسعا في تونجا وساموا وجنوبي فيجي مؤخرا.

وقالت هيئة الطقس النيوزيلندية في بيان لها اليوم الجمعة: "ما زلنا لا نعرف بالضبط مدى قوة تلك العاصفة".

ومن المتوقع أن تصل "جيتا"، أسوأ عاصفة تضرب تونجا خلال 60 عاما، إلى نيوزيلاندا يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المحتمل أن تتسبب في أضرار كبيرة.

وقالت الهيئة: "بشكل عام نتوقع انقطاعات للتيار الكهربائي وانزلاقات وتساقط أشجار وبعض الفيضانات وربما تدمير بعض المباني، لكن من الصعب تحديد ذلك بشكل واضح".

وكانت نيوزيلندا قد تعهدت بتقديم 2ر2 مليون دولار نيوزيلندى (65ر1 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في جهود التعافي من آثار الإعصار في تونجا وساموا وفيجي.

الإعصار جيتا نيوزيلندا هيئة الطقس النيوزيلندية مدينة فيجي

الخبر التالى:

البرلمان الكويتي يوافق على راتب شهري للمرأة المطلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان