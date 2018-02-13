الآثار اليمنية تنفي ما تردد بشأن العثور على كنز أثري بمحافظة تعز

تعز - (أ ش أ)

نفى مدير عام مكتب الآثار بمحافظة تعز اليمنية عبدالقدوس علي محمد، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من العثور على كنز أثري في منطقة "الرجاعي" بمديرية الشمايتين في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن محافظ تعز الدكتور أمين محمود، قام بإرسال فريق متخصص من مكتب الآثار إلى المنطقة والذي توصل إلى أنه لا صحة لما تم تداوله من العثور على كنز أثري.

وأضافت الوكالة أن الإخصائيين اليمنيين عثروا، في وقت سابق، على عملات معدنية تعود لحقب تاريخية قديمة وهو ما أثار الشكوك لدى الأهالي بوجود كنز في المنطقة.. مشيرة إلى أن المختصين أوصوا بإقامة سور حول الموقع لحمايته من العبث حتى يتسنى عمل مجسات ومتابعة من قاموا بالحفر ومعرفة ما تم العثور عليه من أشياء إن وجدت.