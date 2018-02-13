فرنسا تؤكد دعمها لحل كافة المشاكل بين بغداد وأربيل وفق الدستور

اربيل - (د ب أ):

أعلنت فرنسا دعمها لحل كافة المشاكل بين بغداد واربيل على أساس الدستور العراقي، وأن تؤدي المباحثات الحالية بين الطرفين إلى حوار سياسي لإنهاء جميع المسائل العالقة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن حكومة إقليم كردستان ليل الاثنين حول المباحثات التي أجراها جان إيف لو دريان وزير خارجية فرنسا والوفد المرافق له، مع نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان.

وكان وزير الخارجية الفرنسي وصل أربيل مساء اليوم قادما من بغداد.

وبحسب البيان ،جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات أعمال لجان العمل الفنية للطرفين ونتائجها، ونتائج لقاءات رئيس وزراء الإقليم مع حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في بغداد ودافوس.

كما جاء في البيان أن رئيس وزراء الإقليم قال إن "شعب وحكومة كردستان يثمنون غاليا مواقف فرنسا شعبا وحكومة وموقف إيمانويل ماكرون الذي استقبل وفد حكومة الإقليم بعد أحداث 16 أكتوبر الماضي في باريس".

كما جرى خلال الاجتماع، بحسب بيان الحكومة، بحث العملية السياسية في العراق والانتخابات المقبلة في العراق والإقليم والأوضاع بعد داعش ومؤتمر الكويت للدول المانحة لإعادة إعمار العراق.