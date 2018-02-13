حول العالم في 24 ساعة: قنبلة في مطار لندن سيتي

إعداد – هشام عبد الخالق:

شهد العالم، الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، وعقد جلسة في مجلس الأمن لبحث مشروع قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا، ومقتل شخص إثر تصادم قطارين في النمسا.