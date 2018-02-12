(سانا): المجموعات المسلحة تعتدي بالقذائف على أحياء سكنية في دمشق ودرعا

دمشق (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات المسلحة استهدفت، اليوم الاثنين، بالقذائف مناطق سكنية بدمشق في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق إن المجموعات المسلحة استهدفت بقذائف صاروخية مبنى العيادات الشاملة في الجهة الجنوبية من دمشق ومشفى ابن سينا في منطقة عدرا، ما تسبب بحدوث أضرار مادية في محيط المبنى والمشفى دون وقوع إصابات بين المدنيين، فيما ردت وحدات الجيش السوري على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية.

كما استهدفت المجموعات المسلحة بقذيفتين صاروخيتين على حيي درعا المحطة وشمال الخط في خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.