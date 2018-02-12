الوليد بن طلال في نزهة مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في السعودية

كتبت- رنا أسامة:

ظهر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في نزهة مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي السعوديين، بعد نحو 10 أيام من رحلته إلى الصحراء مع عائلته بعد إطلاق سراحه من فندق ريتز كارلتون.

ونشر ناشط سعودي يُدعى عسكر القحطاني، شهير باسم "الرُبع"، صورة ومقطع فيديو على صفحته على موقع مشاركة الصور، انستجرام، يظهر فيها بصُحبة الوليد بن طلال.

وكتب الرُبع يقول: "مع الغالي الأمير الوليد بن طلال، في نزهه خاصة، على سيارتي الجديدة.. من يخاوينا؟".

ويحظى "الربع" بمتابعة 2.8 مليون شخص عبر انستجرام. واكتسب شهرته بنشره مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان "الرُبع" قد ظهر إلى جانب الأمير الوليد في مُخيّم شتوي في منطقة رماح قرب العاصمة السعودية، الرياض، في عام 2016.

وأُطلِق سراح الوليد، يناير الماضي، بعد 3 أشهر من احتجازه مع عدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء في حملة مكافحة الفساد، الذي جرى إطلاق سراحهم تِباعًا حتى أُفرِج عنهم جميعًا نهاية يناير الماضي.

وأطلقت السعودية حملة لمكافحة الفساد، مطلع نوفمبر الماضي، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، جرى على إثرها اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال ابلارزين، أبرزهم "الأمير متعب بن عبدالله، ابن شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومؤسس قنوات إم بي سي وليد آل إبراهيم، ووزير المالية السعودي السابق إبراهيم العسّاف".