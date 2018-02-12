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البيت الأبيض يعرب عن تعازيه في ضحايا طائرة الركاب الروسية

03:24 ص الإثنين 12 فبراير 2018
البيت الأبيض يعرب عن تعازيه في ضحايا طائرة الركاب الروسية

البيت الأبيض

واشنطن/موسكو- (د ب أ):

أعرب البيت الأبيض أمس الأحد، عن تعازيه لأسر ضحايا تحطم طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من مطار في العاصمة الروسية موسكو وعلى متنها 71 شخصا.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر عنه الأحد إن الولايات المتحدة "تشعر بحزن عميق حيال الوفيات المأساوية" للذين كانوا على متن طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية ساراتوف .

وأضاف البيان "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم ولشعب روسيا".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بإجراء تحقيق في حادث تحطم الطائرة

وكانت أجهزة الطوارئ الروسية قد قالت في وقت سابق إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متجهة إلى مدينة أورسك.

وكان على متن الطائرة 71 راكبا من بينهم طاقم مؤلف من ستة أشخاص.

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